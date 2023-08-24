Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde Suriyeli bir genç tartıştığı bir kişinin kendisini silahla mermi yağmuruna tutması sonucu yaralanarak kendini bakkala zor attı.

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Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN GENÇ KENDİNİ BAKKALA ZOR ATTI

Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Elhalef (27), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile tartıştı. Şahıs, Suriye uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

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KAYNAK: İHA

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