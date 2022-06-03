Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu; gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Oldukça sürükleyici hikayesi bulunan dizi 8 bölümden oluşuyor. Diziyi izlemek isteyenler konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Biz de haberimizde 'Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir? Kuş Uçuşu oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtına yer verdik...

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosunda; Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar, Şifanur Gül gibi isimler yer alıyor.