Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerimizi başarıları karşısında kayıtsız kalmayarak Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Alan gezisiyle ödüllendirdi.

YAYINLAMA
Google News
Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Kütahya Belediyespor bünyesinde 17 branşta müsabakalara katılan ve başarılı olan 48 sporcu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

17 branşta gençlerimize spor imkânı sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok şampiyonada aldığı ulusal ve uluslararası başarılar ile adından başarı ile söz ettiriyor. Gençlerimizin bu başarıları karşısında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da sporcularımızı Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Alan gezisiyle ödüllendirdi.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü görevlisi Mehmet Çetiner ve Kütahya Belediyespor Kulübü görevlisi Ersin Kaçar'ın refakatinde gerçekleşen gezide sporcular Eceabat, Çam Burnu Kalesi, Ağa Dere Ağır Mecruhin Hastanesi ile Şehitliği, Değirmen Burnu Tabyası, Dur Yolcu, Kilitbahir Köyü, Kilitbahir Kalesi, Sarı Kule, Namazgâh (Aziziye) Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Baykuş (Mesudiye) Tabyası, Soğanlıdere Vadisi, sahra hastaneleri, harp yolu, mutfaklar, fırınlar ve depoları gezerek Seyit Onbaşı ve kahraman silah arkadaşları hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Gezinin devamında gençlerimiz Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Alçıtepe Eski Hisarlık Tepe mevkiinde bulunan Şehitler heykeli, Meçhul Asker Heykeli, Türk Bahçesi, 26. Alay, Ezineli Yahya Çavuş, Alçıtepe, Arıburnu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 19. Tümen, Albayrak Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Heykeli, Karayörük Deresi Şehitliği, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe, 57'nci Alay Komutanı Şehit Kay-i Makam (Yarbay) Hüseyin Avni Bey ile Çatal Dere Şehitliği, güzergah üzerinde meydana gelen muharebeler, verilen şehitler, yaşanan kahramanlıklar anlatılmış, siper yerleri, lağım tünelleri görülerek Bomba Sırtı'nda yer alan Kesik Dere ve 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarihBakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih

Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"

Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatlarıAltın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldıİBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldı

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumuAvrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Cuma hava durumuMeteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Cuma hava durumu

Unutkanlık Neden Olur?Unutkanlık Neden Olur?

Keçi Boynuzu Pekmezi FaydalarıKeçi Boynuzu Pekmezi Faydaları

Disfaji (Yutkunma Zorluğu) Nedir, Belirtileri Nelerdir?Disfaji (Yutkunma Zorluğu) Nedir, Belirtileri Nelerdir?

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu
Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu
Real Madrid'e giden Arda Güler'den kötü haber! İyileşme süreci en az iki ay
Real Madrid'e giden Arda Güler'den kötü haber! İyileşme süreci en az iki ay
Erciyes'de dünya'da bir ilk yaşandı! Dünyanın en yüksek plajı şampiyonlarını belirledi
Erciyes'de dünya'da bir ilk yaşandı! Dünyanın en yüksek plajı şampiyonlarını belirledi
Pendikspor ilk süper Lig maçında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a mağlup oldu
Pendikspor ilk süper Lig maçında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a mağlup oldu
Son Haberler
Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi
Kütahya Belediyesinden başarılı sporculara jest! Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi
Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih
Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih
Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"
Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!
Trabzonspor yeni sezona galibiyetle başladı!
Cüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptı
Cüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptı
Çok Okunanlar
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 18 Ağustos Cuma hava durumu
Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih
Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih
Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu
Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu
Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu
Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu
Carlo Ancelotti'den yüreklere su serpen Arda Güler açıklaması geldi: Ciddi değil ama...
Carlo Ancelotti'den yüreklere su serpen Arda Güler açıklaması geldi: Ciddi değil ama...
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı