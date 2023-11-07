Kuvvetli lodos marmara kıyılarını kırmızı yosunlarla doldurdu!

Marmara’da etkili olan şiddetli lodos, Tekirdağ sahillerine kırmızı yosun getirdi. Süleymanpaşa Belediyesine bağlı temizlik personeli, sahilde temizlik çalışması başlattı.

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Kuvvetli lodos marmara kıyılarını kırmızı yosunlarla doldurdu!

Marmara’da etkili olan şiddetli lodos, Tekirdağ sahillerine kırmızı yosun getirdi.

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Süleymanpaşa Belediyesine bağlı temizlik personeli, sahilde temizlik çalışması başlattı.

Kuvvetli lodos marmara kıyılarını kırmızı yosunlarla doldurdu!

Kuvvetli lodos marmara kıyılarını kırmızı yosunlarla doldurdu!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3 günden beridir esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Belediyemiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak” dedi.


Ayrıca geçtiğimiz aylarda sert esen lodos sonrası Tekirdağ kıyılarında yine kızıl yosunlar birikmişti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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