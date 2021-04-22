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  3. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın evlat acısı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın evlat acısı!

Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sefer, erkeklerden mehteran takımı oluştururken Feride, Mete ve Halil İbrahim ise dans kursuna yazılıyor. Yıldız ise oğlunu bulması için Kuzey'e tepki gösterirken bir kadının kucağında bebekle polisten kaçması meraklandırıyor.

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22 Nisan 2021 Perşembe 11:17
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