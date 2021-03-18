Büyük bir kitle tarafından izlenen fenomen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yaşanan gelişmeler merak uyandırdı. Dizide Kuzey'in çalıştığı inşaatta yaşanan patlama meydana gelirken, Yıldız yaşanan bu patlamadan kendisini suçlu tutar. Yıldız hastanede feryat figan kendisini hırpalarken, kızların hastaneye gelerek babam öldü mü şeklinde sorması ise izleyicinin kafasında Kuzey ölüyor mu? sorusu oluştu. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu ölüyor mu? İsmail Demirci diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? İşte detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİNDE KUZEY MOLLAOĞLU ÖLÜYOR MU?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan 56. bölüm fragmanında dizinin başrol karakterlerinden olan Kuzey'in iş yerinde yaşanan büyük bir patlama sonucu hastaneye kaldırılır. Yıldız ise bu tersane işini Kuzey'e kendisi bulduğu ve istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürüklediği için yaşanan bu durumdan dolayı kendisini suçlar.Yoğun bakıma alınan Kuzey yaşam savaşı verirken doktorların kalbinin durmasını söylemesiyle herkes şok olur. Dizinin sıkı takipçileri sevilen karakter Kuzey'in ölüp ölmediği arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 20 Mart Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Kuzey'in akıbeti net bir şekilde belli olmasa da kalp masajı yapılan Kuzey'in kızları ve Yıldız için hayata geri döneceği tahmin ediliyor.

İSMAİL DEMİRCİ DİZİDEN AYRILIYOR MU, AYRILACAK MI?

Büyük ilgiyle izlenen fenomen dizi yayınlandığı her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Nefesleri kesecek yeni bölüm ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizide İsmail Demirci diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor. Bu duruma ilişkin bir gelişme yaşandığı anda haberimiz güncellenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 56. BÖLÜM FRAGMANI