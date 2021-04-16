Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölümüyle seyirci ile buluştu.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını attı. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölüm konukları; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu ile Cuma gecesine damgasını vuran.‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölümüyle 16 Nisan Cuma, saat 20.00’de Star’da ekranlara geldi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm full tek parça izle | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm izle