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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? İşte merakla beklenen bu sorunun cevabı haberimizde...

Her cuma Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuklarının kimler olacağı izleyenler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlandığı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ta bu cuma 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

4 Haziran Cuma günü 7. bölümüyle ekrana gelecek olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına bu hafta oyunculuğuyla kendine hayran bıraktığı kadar sesiyle de dinleyenleri mest eden Şevval Sam konuk oluyor...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

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