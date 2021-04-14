Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, hangi kanalda çıkacak?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği "Kuzeyin Oğlu Volkan" için geri sayım başladı. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanın ardından araştırma konusu olan programın ekranlara çıkma tarihi merak ediliyor. PekiKuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, hangi kanalda çıkacak? İşte ayrıntılar...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ÇIKACAK?

Yayınlanan tanıtım filmi ile dikkat çekmeyi başaran "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" yayın tarihi merak konusu oldu. İzleyici tarafından heyecanla beklenen program yıllar sonra Star TV'de ekranlara geri dönüyor. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, Star ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Bir döneme damgasını vuran fenomen programın yayın tarihi ise 16 Nisan 2021 Cuma olarak belirlendi.

İLK BÖLÜM KONUKLARI KİM OLACAK?

16 Nisandan itibaren cuma akşamı Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. Volkan Konak, programının ilk bölümünde; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu gibi başarılı isimleri ağırlayacak.