La Casa De Papel'den büyük müjde: 5. sezon çekimleri tamamlandı!

Netflix’ten La Casa de Papel hayranlarını sevindirecek haber geldi. Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi olan La Casa De Papel hakkında, Netflix Türkiye hesabıdnan yapılan açıklamada, dizi çekimlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Yetkililer, 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmezken, Netflix Türkiye’den yapılan paylaşımda, “Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı.

Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı.

8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı. Haziran 2020'de Netflix, dizinin son kısmı olacak beşinci kısmın çekimlerine başlanacağını açıkladı. 2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI