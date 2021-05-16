Netflix'te yayınlanan ve Türkiye dahil birçok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan suç-soygun dizisi La Casa De Papel'in Türkiye uyarlaması "La Hay De Maske" geliyor. Bunun üzerine internet kullanıcıları, Türk uyarlaması olan La Hay De Maske'nin oyuncularının kim olduğunu ve ne zaman vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Haberimizde, La Casa De Papel'in uyarlaması "La Hay De Maske" oyuncuları kim? |Ne zaman vizyona girecek? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL'İN UYARLAMASI "LA HAY DE MASKE" OYUNCULARI KİM?

La Casa De Papel soygun dizisinin komediye uyarlanacak versiyonu "La Hay De Maske" filminin çekimleri için Bakanlıktan özel izin alındı. La Hay De Maske'nin yapımcılığını Sineline yapım üstlenirken prodüksiyonunda Timur Medya'nın imzası yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Baba Mirası, 006 Kaçış, Çam Yarması gibi filmlerin de yönetmenliğini yağan Sefa Özçelik oturuyor.

La Hay De Maske filminin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan gibi isimler yer alacak. Oyuncuların filmdeki isimleri ise İstanbul, Yozgat, Sivas, İzmir gibi şehir isimleri olacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo profesör önderliğinde 2,4 milyar Euro basmak için İspanya Merkez Bankasına girer. Bankanın içerisindeki herkes, daha sonra polise karşı kullanılmak üzere rehin alınır. Bir grup rehineleri yönetirken diğer grup para basmakla meşguldür. Profesör, bankanın içindeki soyguncularla ve bankanın dört bir yanını saran polis ekipleriyle sürekli olarak iletişim halindedir. Polisin her adımını önceden hesaplayan profesör sayesinde işler yolunda gitmektedir. Ancak soyguncu grup, zaman zaman fire vermek zorunda kalır. Duygusal yaklaşımlar, planların yolunda gitmemesine neden olacaktır.