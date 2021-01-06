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  3. Lakabı '1 milyon Mehmet'ti! 100 bin takipçisi olan fenomen oldu

Lakabı '1 milyon Mehmet'ti! 100 bin takipçisi olan fenomen oldu

Mersin'de sokak sokak dolaşıp ’1 milyonun var mı?’ diyerek dilencilik yapan akli dengesi bozuk olduğu bilinen 52 yaşındaki Mehmet Bucak, bir hayırseverin açtığı youtube hesabının ardından fenomen oldu. Hesabında 100 binin üzerinde takipçisi olan Bucak, hesaptan gelen yardım paraları ile geçimini sürdürmeye devam ediyor

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06 Ocak 2021 Çarşamba 11:47
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