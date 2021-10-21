Lanolin ne demek, TDK'ya göre Lanolin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lanolin ne demek? Lanolin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lanolin kelimesi. Peki lanolin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lanolin nedir, lanolin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LANOLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lanolin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lanolin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lanolin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ

