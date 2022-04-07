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Lavrov'dan açıklama: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu. Lavrov: “ Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı” ifadelerini kullandı.

Lavrov'dan açıklama: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Ukrayna'nın Çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu duyurdu. Lavrov, Ukrayna'nın taslağının İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı olduğunu açıkladı. Devam eden görüşmeler kapsamında geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Rusya heyetleri, İstanbul'da bir araya gelmişti. Heyetler arasındaki toplantılar sonrasında online olarak devam etmişti.

Lavrov açıkladı: Ukrayna’nın gönderdiği taslak, İstanbul’da yaptıklarından farklı

“UKRAYNA’NIN TASLAĞI İSTANBUL’DAKİNDEN FARKLI”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Ukrayna'nın ilettiği söz konusu taslağın, Kiev tarafının İstanbul'daki görüşmelerde ilettiklerinden farklı teklifler içerdiğini söyledi.  Lavrov, "Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı. Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenski görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez" diye konuştu.

Lavrov açıkladı: Ukrayna’nın gönderdiği taslak, İstanbul’da yaptıklarından farklı

“RUSYA- UKRAYNA MÜZAKERELERİ DEVAM EDECEK”

Rusya ile Ukrayna’nın görüşmelere devam edeceğini önemle vurgulayan Lavrov, "Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor. Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek” ifadelerini kullandı. Rus Bakan Lavrov ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorladığını sözlerine ekledi.

Lavrov açıkladı: Ukrayna’nın gönderdiği taslak, İstanbul’da yaptıklarından farklı

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