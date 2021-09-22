Leğen İbrik ne demek, TDK'ya göre Leğen İbrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Leğen ibrik ne demek? Leğen ibrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi leğen ibrik kelimesi. Peki leğen ibrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre leğen ibrik nedir, leğen ibrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Leğen ibrik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Leğen ibrik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LEĞEN İBRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Leğen ibrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre leğen ibrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- El ve yüz yıkamak, abdest almak için kullanılan, leğen ve ibrikten oluşan takım

