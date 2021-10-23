Lengüistik ne demek, TDK'ya göre Lengüistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lengüistik ne demek? Lengüistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lengüistik kelimesi. Peki lengüistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lengüistik nedir, lengüistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LENGÜİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lengüistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lengüistik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lengüistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil bilimi

