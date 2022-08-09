letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak?

letgo güncelleme sorunu , hatası , letgo açılmıyor , ne zaman açılacak? soruları letgo uygulamasının hata vermesiyle araştırılıyor. Haberimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz...

Gül Erdoğan
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letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak?

letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak? Türkiye'nin dev online satış platformlarından biri olan letgo, uygulama üzerinden verdiği giriş hatasıyla kullanıcılarını meraka sürükledi. Hatanın kaynağının ne olduğunu merak eden kullanıcılar için haberimizde detaylı bilgileri paylaştık...

letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak?

LETGO GÜNCELLEME SORUNU , HATASI

2015 yılında piyasaya sürülen ikinci el eşya satış platformu olan letgo'nun mobil uygulamasına bir kaç saattir giriş yapılamıyor. Giriş yapılmaya çalışıldığında ekrana gelen geri bildirimde "Senin için yenileniyoruz! Daha iyi bir alım satım deneyimi için alt yapımızı yeniliyoruz. En kısa süre içinde buradayız. Anlayışın için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak?

LETGO AÇILMIYOR , NE ZAMAN AÇILACAK?

letgo uygulamasının ne zaman açılacağına dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kaynaklardan bir açıklama yapıldığında tüm detayları haberimizin içerisinde sizlerle paylaşmış olacağız.

Öte yandan letgo kullanıcılarının ise şikayetleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o ifadeler...

letgo güncelleme sorunu , hatası | letgo açılmıyor , ne zaman açılacak?

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