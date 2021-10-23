Levazım Sınıfı ne demek, TDK'ya göre Levazım Sınıfı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Levazım sınıfı ne demek? Levazım sınıfı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi levazım sınıfı kelimesi. Peki levazım sınıfı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre levazım sınıfı nedir, levazım sınıfı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEVAZIM SINIFI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Levazım sınıfı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre levazım sınıfı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Silahlı kuvvetlerin, silah ve cephanenin dışında kalan yiyecek, giyecek vb. gereksinimlerini sağlayan asker sınıfı

