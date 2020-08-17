Liseye Geçiş Sınavı (LGS) birinci nakil sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşebildi.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil tercih başvuruları da bugün itibariyle başladı. 2.nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. sonuçları ise 24 Ağustos'ta erişime açılacak.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

MESLEKİ EĞİTİME YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

LGS 2.tercihler ne zaman 2020 nasıl yapılır? LGS 2020 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak ?

MEB E-Okul 2020 Lise tercihi nasıl yapılır? E Okul LGS tercih ekranı

2020 LGS kontenjanları

LGS yerleştirme kılavuzu 2020