LGS'ye kaç kişi girdi 2021?

Sekizinci sınıf mezunlarının katılım sağladığı LGS sona erdi. 6 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar diledikleri 10 okul için tercih yapabilecek. Peki LGS'ye bu yıl kaç kişinin katıldı? İşte MEB'in açıkladığı sayısal veriler.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2021?

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021'e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyordu.

MEB, bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin LGS'ye katıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlandı.

Rapora göre, LGS 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Sınava 36 farklı şehirden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu yıl merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

LGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınava giren adaylar için puan hesaplama bilgisi kılavuzda şu şekilde yer aldı;

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

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