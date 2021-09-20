Liar dizisinde yalancı kim? Yalancı dizisinde yalancı kim, kim doğruyu söylüyor? Adam (doktor) mı, kadın (öğretmen) mı doğruyu söylüyor? Yalancı dizisi hangi diziden uyarlama?

Başrollerini başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi, ilk bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Yalancı dizisi izleyiciler tarafından çok beğenilirken en çok merak edilen ise " Yalancı dizisinde kim yalan söylüyor?" sorusuydu. Bu kapsamda diziyi izleyen vatandaşlar, internet arama motorlarında "Yalancı dizisinde kim yalan söylüyor? Deniz öğretmen mi, Doktor Mehmet mi? Liar dizisinin konusu ne?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte yanıtlar...

YALANCI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Süreç Film imzalı dizi ilk bölümü ile 17 Eylül 2021 tarihinde Show TV'de yayınlandı. Yalancı dizisi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır. Türkiye'de yeniden uyarlanan dizi drama türünde izleyici ile buluştu. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci bulunuyor.-

YALANCI DİZİSİNDE KİM YALAN SÖYLÜYOR? ADAM MI, KADIN MI YALAN SÖYLÜYOR?

Dizide kimin yalan söyleyip söylemediği şu anda bilinmiyor. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu ile ilgili bazı fikirler bulunuyor. Birçok kullanıcıya göre dizinin orijinal versiyonu olan 'Liar' dizisinde olduğu gibi doktor rolüne hayat veren Salih Bademci'nin yalan söylediği tahminler arasında bulunuyor. Ancak dizinin yerli versiyonunda durumun seyri bilinmiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yalancının kim olduğu ortaya çıkacak.

Öte yandan İngiliz dizisi Liar BAFTA ödüllerine aday gösterilmişti. Dizinin Türkiye uyarlamasında yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer yapıyor. Senaryosu ise Yazıhane ekibi tarafından kaleme alınıyor. Yalancı dizisi her cuma Show TV'de saat 20.00'da özetinin ardından yayınlanacak.

YALANCI DİZİNİN KONUSU NE?

Kadın karakter Deniz; zeki, yetenekli, kendinin işine adamış bir edebiyat öğretmenini canlandırıyor. Erkek karakter Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Emir'in oğlu Deniz'in öğrencisi oluyor. Uzun zamandır her iki kişi de hayatlarına kimseyi sokmuyor. Aralarında oluşan çekim, onları önce birlikte çıktıkları bir akşam yemeğine sonra da hayatlarını al üst edecek olaylar silsilesine sokacak. Basit bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara sürükleyeceği akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yalancı dizisinin kadrosundaki oyuncular ve dizideki isimleri aşağıda yer almaktadır:

Gerçek adı: (Karakter)

Burçin Terzioğlu : (Deniz Sungur)

Salih Bademci : (Mehmet Emir Gürsoy)

Hazal Türesan : (Yasemin Aytekin)

Cemal Toktaş : (Murat Özdal)

Şahin Irmak : (Okay Aytekin)

İmer Özgün : (Canan Ocakçı)

Murat Kılıç : (Erdal Numanoğlu)

Serkan Tınmaz : (Arif Ocakçı)

Efsane Odağ : (Görkem Bilgen)

Fatih Berk Şahin : (Doruk Gürsoy)

Emir Çubukçu : (Ahmet Bilgen)

Öyküsu Özyürek : (Lorin)

Ozan Ayhan : (Yavuz)

Gizem Soysaldı : (Tuğba)

Mesut Yılmaz : (Ali)

Sema Çeyrekbaşı : (Türkan)

Özgür Şahin : (Serkan)

Mihrimah Selin Vardar : (Derin)