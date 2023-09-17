Libya'da sel felaketinde korkunç detay ortaya çıktı! Cesetler Akdeniz'deki koy ve körfezlere dağıldı

Libya'da yaşanan selde hayatta kalanlara dair umutlar azalmaya devam ederken, kurtarma ekipleri denizdeki cesetleri arıyor.

Uluslararası kurtarma ekipleri, cesetlerin çoğunun suda olduğunu belirterek, cesetlerin Akdeniz'den çıkarılması için daha fazla ekipman ve yardım çağrısında bulundu.

Tunuslu bir BM bir temsilcisi, Rusya, Arap ülkeleri, Türkiye ve İtalya'dan mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Cesetler ciddi şekilde çürüyor ve bir noktada onları geri getirmek mümkün olmayabilir" dedi.

CESETLER AKDENİZ'DE SADECE TEKNEYLE ULAŞILABİLEN KOY VE KÖRFEZLERDE BULUNUYOR

Temsilci, "Müdahalemizin daha etkili olabilmesi için yardıma ihtiyacımız var" diye ekledi.

Mısır ve BAE'den diğer heyet temsilcileri, çoğuna yalnızca tekneyle ulaşılabilen Akdeniz'deki körfez ve koylarda cesetler bulunduğunu anlattı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

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