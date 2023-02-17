Luan Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Brito 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Figueirôa Brito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Brito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MACAR SPORTS yapmaktadır. Luan Brito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto B futbol takımında oynamaktadır. FC Porto B takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Brito'nin FC Porto B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luan Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luan Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fluminense U20

30 Ocak 2023 yılında FC Porto B

30 Haziran 2024 yılında Fluminense U20

Luan Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Brito şuan FC Porto B takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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