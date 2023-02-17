Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Mora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rodrigo Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Mora 5 Mayıs 2007 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur.  Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Mora Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Mora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Mora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Mora'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Moraboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Rodrigo Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17

Rodrigo Mora kimdir

Rodrigo Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Mora şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Custóias FC (2015/16), FC Porto (2016-)

Rodrigo Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U17 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Mora nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Mathias Kisum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kisum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kisum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kisum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Mohr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mohr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Mohr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mohr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları