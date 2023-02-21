Lukas Pesl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Pesl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Pesl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Pesl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Pesl 12 Nisan 2002 tarihinde Liberec şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Pešl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Pesl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Pesl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec B futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Pesl'nin FC Slovan Liberec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Pesl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Pesl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Pesl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Pesl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Liberec U19

1 Temmuz 2021 yılında Sl. Liberec B

Lukas Pesl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Pesl şuan FC Slovan Liberec B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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