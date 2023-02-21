Tomas Polyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Polyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Polyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Polyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Polyak 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Polyák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Polyak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec B futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Polyak'nin FC Slovan Liberec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Polyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Polyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Polyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Polyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sl. Liberec B

Tomas Polyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Polyak şuan FC Slovan Liberec B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Lomnice nad Popelkou (2009 - 2012)FK Turnov (2012 - 2014)FC Slovan Liberec (2014 - 2020)

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