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  3. Lüks rezidansta başına cam düşmesi sonucu ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı!

Lüks rezidansta başına cam düşmesi sonucu ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı!

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde kiralık ev bakmak için gittiği lüks rezidansın 15. katından düşen cam sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki Soner Elveren'in kaza anının görüntülerine ulaşıldı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ev bakmak için gittiği lüks rezidansta başına 15’inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Soner Elveren'in ölüm anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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07 Eylül 2020 Pazartesi 11:18
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