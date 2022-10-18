Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!

Samsun'da eşinden ayrı yaşayan 55 yaşındaki adam, başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti.

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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda, 2 senedir eşiyle ayrı bir şekilde yaşayan ve 2 çocuk babası olan 55 yaşındaki M.T., kızının evinde torununa bakıyordu. 55 yaşındaki adam, bir anda sokakta başına silahı dayayarak intihara teşebbüs etti.

Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!

İKNA ETMEYE ÇALIŞILDI

Çevredekilerin olaya şahit olması ve 112 Acil ekiplerine ihbar etmesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri 55 yaşındaki adamı ikna etmeye çalışırken M.T., tetiği çekti. Silahla kendini başından vuran 55 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!

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