Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda, 2 senedir eşiyle ayrı bir şekilde yaşayan ve 2 çocuk babası olan 55 yaşındaki M.T., kızının evinde torununa bakıyordu. 55 yaşındaki adam, bir anda sokakta başına silahı dayayarak intihara teşebbüs etti.

İKNA ETMEYE ÇALIŞILDI

Çevredekilerin olaya şahit olması ve 112 Acil ekiplerine ihbar etmesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri 55 yaşındaki adamı ikna etmeye çalışırken M.T., tetiği çekti. Silahla kendini başından vuran 55 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.