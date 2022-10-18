Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 2 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan R.Ö., kısa süre önce öfkeden kendini kontrol edemediği için binada 2 defa yangın çıkarmıştı. Evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan R.Ö.'ye ailesinin tepkisi henüz geçmemişken dün gece binada 3'üncü defa yangın çıktı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

3'üncü yangını da çıkarak R.Ö. nedeniyle hem ailesi hem de mahalleli facianın eşiğinden döndü. Tüm mahalleliyi etkileyen yangın nedeniyle komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binaya ve elektrik trafosuna sıçramadan söndürüldü.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturmalar sürerken R.Ö., polisler tarafından gözaltına alındı.