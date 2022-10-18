Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!

Bursa'da yaşayan bir kişi, ailesiyle tartışma yaşadığı için yaşadığı binayı ateşe vererek kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

YAYINLAMA
Google News

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 2 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan R.Ö., kısa süre önce öfkeden kendini kontrol edemediği için binada 2 defa yangın çıkarmıştı. Evlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan R.Ö.'ye ailesinin tepkisi henüz geçmemişken dün gece binada 3'üncü defa yangın çıktı.

Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

3'üncü yangını da çıkarak R.Ö. nedeniyle hem ailesi hem de mahalleli facianın eşiğinden döndü. Tüm mahalleliyi etkileyen yangın nedeniyle komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binaya ve elektrik trafosuna sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturmalar sürerken R.Ö., polisler tarafından gözaltına alındı.

Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!

İlgili Haberler
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Son Haberler
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
FETÖ'ye finansal destek operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı!
FETÖ'ye finansal destek operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!
Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!
İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 7 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, gecenin ortasında alev alev yandı!
İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 7 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, gecenin ortasında alev alev yandı!
Çok Okunanlar
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
Öfkeli grup, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı adama kaldırım taşı ile saldırdı!
Öfkeli grup, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı adama kaldırım taşı ile saldırdı!
Uyuşturucu dumanı bir aileyi dağıttı! Evinde madde kullanmak için düzenek kuran baba, hem kendisinin hem de 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu
Uyuşturucu dumanı bir aileyi dağıttı! Evinde madde kullanmak için düzenek kuran baba, hem kendisinin hem de 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!