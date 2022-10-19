Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde halay çekme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddia edilene göre düzenlenen bir düğün töreninde halay çekildiği sırada tartışma yaşandı. Halay çekme meselesinden çıkan tartışmada darp edilen 17 yaşındaki H.D., öfkelenerek evine gidip pompalı tüfek alarak düğün mekanını bastı.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Düğün mekanına pompalı tüfeğiyle tekrar dönen H.D., tartıştığı S.D.'ye ateş açtı. Rastgele sıktığı mermiler dolayısıyla E.Ş. ve D.D. de yaralandı. S.D. olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri E.Ş. ve D.D.'ye ilk müdahaleleri yaparak ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yararlıların tedavileri sürerken H.D. gözaltına alındı.

Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İlgili Haberler
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
Vicdansızlığın böylesi! Bingöl'de iki yavru köpeği iple bağlayarak çöpe attılar!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!
Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!
Son dakika | Valilik acı haberi duyurdu! Nevşehir'de sıcak hava balonu sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Valilik acı haberi duyurdu! Nevşehir'de sıcak hava balonu sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var
Elazığ'da yaşanan depremle ilgili valilikten açıklama: "Tarama çalışmalarımız devam etmektedir"
Elazığ'da yaşanan depremle ilgili valilikten açıklama: "Tarama çalışmalarımız devam etmektedir"
Son Haberler
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Bilyap isminin anlamı nedir, Bilyap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bilyap isminin anlamı nedir, Bilyap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
Gevher isminin anlamı nedir, Gevher ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gevher isminin anlamı nedir, Gevher ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Yapı Kredi çöktü mü 17 Ekim 2022 Pazartesi ? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çalışmıyor?
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
Doğum parası ne kadar 2022? | Doğum yapan anne devlet yardımı nasıl alır?
Doğum parası ne kadar 2022? | Doğum yapan anne devlet yardımı nasıl alır?
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
2022 vasi tayini almak ne kadar sürer? Vasi tayini avukatlık ücreti ne kadar 2022?
2022 vasi tayini almak ne kadar sürer? Vasi tayini avukatlık ücreti ne kadar 2022?
Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!
Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın ikinci katından şüpheli bir şekilde düştü!
İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 7 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, gecenin ortasında alev alev yandı!
İzmir'de mahalleliyi korkutan yangın! 7 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, gecenin ortasında alev alev yandı!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...