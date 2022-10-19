Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddia edilene göre düzenlenen bir düğün töreninde halay çekildiği sırada tartışma yaşandı. Halay çekme meselesinden çıkan tartışmada darp edilen 17 yaşındaki H.D., öfkelenerek evine gidip pompalı tüfek alarak düğün mekanını bastı.
YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Düğün mekanına pompalı tüfeğiyle tekrar dönen H.D., tartıştığı S.D.'ye ateş açtı. Rastgele sıktığı mermiler dolayısıyla E.Ş. ve D.D. de yaralandı. S.D. olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri E.Ş. ve D.D.'ye ilk müdahaleleri yaparak ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yararlıların tedavileri sürerken H.D. gözaltına alındı.