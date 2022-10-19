İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!

İzmir'in Buca ilçesinde saat sabaha karşı 04:00 sıralarında meydana gelen olay, tüm mahalleliyi korkuttu.

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İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!

İzmir'in Buca ilçesinde saat sabaha karşı 04:00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sarhoş olan ve psikolojik sorunları olan 40 yaşındaki A.T., evdeki Kur'an-ı Kerim ve dini içerikli kitaplarla birlikte eşyalarını ateşe vererek birer birer balkondan aşağı attı.

İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!

EVİ YAKIP KENDİNİ İÇERİ KİLİTLEDİ

Olayın 112 Acil ekiplerine ihbar edilmesi üzerine evin bulunduğu adrese gelen ekipler, ateşe verilen ve halen yanmaya devam eden eşyaları ve dini kitapları söndürmeye çalışırken A.T. balkona çıkarak evini de yakacağını söyledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının evine giderek ikna etmeye çalışan polislerin çabası yetersiz kalınca 40 yaşındaki kadın evini de ateşe vererek kapıyı kilitledi. Ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmesi üzerine yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürülen kadın, kontrollerin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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