Mahalleliyi canından bezdirdi! Arabaların lastiklerini patlatan adam güvenlik kameralarına yakalandı!

Antalya’nın Serik ilçesinde araçlarının lastiklerinin bıçakla delen şahıs mahalleliyi canından bezdirdi. Şahsın elinde bıçakla araç lastiğini keserek olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay gece 02:00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aşçı olarak düğün, mevlit gibi özel günlerde yemek işi yapan Mesut Yavuz, sabah işe gideceği esnada aracının lastiğinde hava olmadığını fark etti. Yaptığı inceleme sonrası bıçakla delindiğini fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“Gelsin bana desin ki sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım desin”

Yaklaşık 1 ay önce de aracının lastiğine çivi çakıldığını anlatan Mesut Yavuz, “Gece bana ait olan aracımın lastiğini kesmişler. Olay anı güvenlik kameralarından da gözüküyor. Mahallede bulunan başka araçlarında lastiği kesilmiş. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız. Bizden ne istiyorlar anlamış değilim. Gelsin bana desin ki sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım desin. Bu zamana kadar kimseye bir şey yapmadım. Bundan 1 ay öncede aracımın ön lastiğine çivi çakmışlardı. Bu seferde arka lastiğimi bıçak sokmuşlar. Sabah işe giderken fark ettim durumu. Sonra durumu emniyet ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

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