Uzmanlar uyardı: Sadece baş ağrısı sananlar dikkat! Beyin tümörü belirtisi olabilir

Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Yağız Sayacı, her zamankinden farklı ve şiddetli olan baş ağrısının beyin tümörünün belirtisi olabileceğini söyledi.

Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Yağız Sayacı, beyin tümörü ve belirtilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sayacı, baş ağrısının beyin tümörünün belirtisi olabileceğine dikkati çekti. En sık görülen semptomun baş ağrısı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sayacı, "Baş ağrısı ile başvuran hastalarda ağrının şekli her zamankinden farklı ve şiddetliyse, altta yatan nedene yönelik net bir saptama yapılamadıysa beyin tümörüne yönelik tetkik edilmelidir" uyarısında bulundu.

Dr. Sayacı, baş dönmesi, bulantı/kusma, denge kaybı, yürüme güçlüğü, görme/duyma/konuşma problemleri, kol ve bacakta uyuşma, güç kaybı, işlev bozukluğu, unutkanlık, ani ortaya çıkan kişilik değişikliği ve duygusal değişiklikler, yüz felci, yutma güçlüğü, koku algılamada bozukluk ve nöbet geçirme gibi semptomların da beyin tümörü belirtisi olabileceğini vurguladı.

Beyin tümörü tanı süreci

Op. Dr. Emre Yağız Sayacı, kesin kanıtlanmış bir risk faktörü olmasa da radyasyon maruziyeti veya biyolojik ailesinde beyin tümörü öyküsü olan kişilerin beyin

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tümörünün görülmesi açısından riskli grupta olduğunu belirtti. Beyin tümörünün teşhis sürecini anlatan Sayacı, tüm hastalıklarda olduğu gibi beyin tümörlerinin teşhisinin de tıbbi geçmişin incelenmesi ve fizik muayene ile başladığını söyledi. Başvurulan yöntemler hakkında da bilgi veren Op. Dr. Emre Yağız Sayacı, şöyle devam etti:

"Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme beyin tümörlerini saptamada en çok kullanılan tetkiklerdir. Tümörün yerine ve türüne göre anjiografi, PET görüntüleme tercih edilebilmektedir. Tümörün kesin tanısı için altın standart ise tümörün eksizyon veya biyopsi ile örneklemesinin yapılarak patolojik incelemesinin yapılmasıdır."

Beyin tümöründe tedavi süreci

Op. Dr. Emre Yağız Sayacı, tümör tedavisinin konumu, sayısı ve türüne göre değiştiğini belirtti. Tüm bu kriterlerin cerrahi seçeneğinin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa da tümörün ne kadarının çıkarılabileceğine dair belirleyici olduğunu söyleyen Sayacı, radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapi yöntemlerine tedavi sürecinde başvurulabileceğini ifade etti. Ameliyat teknikleri hakkında bilgi veren Sayacı, "Beyin tümörlerinin cerrahisi için ameliyat sırasında nöromonitörizasyon ve nöronavigasyon teknikleri ameliyata yardımcı olarak kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ve görüntüleme yöntemleri sayesinde operasyon süreci, tümör dokusunun tespiti ve tümörün tamamen temizlenmesi ameliyatların başarısında artış sağlanmıştır. Tüm bu teknolojiler, doğru kişiye doğru ameliyatın doğru teknikle ve minimal riskle yapılmasına imkan tanımaktadır" dedi.

Operasyon sonrası iyileşme süreci

Dr. Sayacı, beyin tümörü operasyonunun ardından iyileşme süreci hakkında da bilgi verdi. Yapılan cerrahinin büyüklüğüne göre oluşabilecek komplikasyonlar ve operasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken durumların iyileşme süresini etkilediğini belirten Op. Dr. Sayacı, "Ortalama hastane yatış süresi 2-5 gün olmakla birlikte bu süre çok daha uzayabilmektedir. Normal yaşama dönme ise ortalama 2-3 hafta sürmektedir. Yara bakımı, istirahat, yürüyüş ve egzersizin çoğunlukla iyileşme sürecine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Beyin tümörlerinin tümörün özelliği ve yapılan cerrahiye göre değişen nedenlerle tekrar etmesinin de mümkün olabileceğini, bu yüzden de ameliyat sonrası doktorun önerdiği şekilde ve sıklıkta takibin önem kazanmaktadır" dedi.

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