Traktörü ile çıktı bir daha eve geri dönmedi! Çiftçinin cansız bedeni bulundu!

Denizli'nin Tavas ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınmayan 62 yaşındaki çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Traktörü ile çıktı bir daha eve geri dönmedi! Çiftçinin cansız bedeni bulundu!

Denizli'nin Tavas ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınmayan 62 yaşındaki çiftçi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden tarlasına sabah saatlerinde 20 HY 480 plakalı traktörüyle ayrılan Hüseyin Hıçkıran (62), yakınları uzun süre kendisinden haber alamadı. Gece geç saatlerde gittiği güzergahta arama çalışmaları yapan yakınları, traktörünün ters devrildiğini fark etti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörünün altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hıçkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörü ile çıktı bir daha eve geri dönmedi! Çiftçinin cansız bedeni bulundu!

Olay yerine hızlıca yönlendirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acıpayam Şubesi ekipleri, traktörün altına sıkışan cansız bedeni çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiyece yapılan titiz çalışma sonucu Hıçkıran'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılarak, ekiplere teslim edildi. Cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılan Hıçkıran'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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