Mahdut ne demek, TDK'ya göre Mahdut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahdut ne demek? Mahdut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahdut kelimesi. Peki mahdut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahdut nedir, mahdut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHDUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahdut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mahdut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahdut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çevrilmiş, sınırlanmış

- Dar, basit



MAHDUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Heyhat, dedi, siz de mahdut fikirli bir muharrirmişsiniz!

