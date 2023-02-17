Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mahmur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mahmur ismi ne demek, Mahmur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mahmur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Mahmur İsminin anlamı nedir? TDK Mahmur anlamı:

Mahmur ismi Türk Dil Kurumunda Sarhoşluğun Verdiği Sersemlik anlamında tanımlanmaktadır.

Mahmur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mahmur ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Mahmur isminin kökeni:

Mahmur ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 73 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mahmur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mahmur isminin rengi:

Lacivert

Mahmur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Mahmur isminin Harf Analizi Nedir ?

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Mahmur ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Mahmur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mahmur ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

A : 1

H : 10

M : 16

U : 25

R : 21

= 89 – Mahmur İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Mahmur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mahmur ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mahmur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 A: 1 H: 8 M: 4 U: 3 R: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Mahmur isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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