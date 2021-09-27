Makastar-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Makastar-Tekstil Maaşları, ve İş İlanları

Makastar-Tekstil görev tanımı nedir, Makastar-Tekstil ne iş yapar, Makastar-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makastar-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makastar-Tekstil Tanımı;

Makastar, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, konfeksiyon ürünleri imalatında kumaş ve yardımcı malzemeyi kalıba göre ve çok katlı olarak kesme;kullanılan makine ve ekipmanın bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Makastar-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Makastar-Tekstil Maaşları

Makastar-Tekstil maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük Makastar-Tekstil maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makastar-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makastar-Tekstil Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Makastar-Tekstil Ne İş Yapar?

Makastar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kumaş ve malzeme kontrolü yapmak,

b) Kesim planını (emrini) incelemek ve kalıp kontrolü yapmak,

c) Pastal çizimlerini hazırlamak,

d) Kumaş desen ve tüy yönünü belirleyerek kumaş ve malzemeyi el ile sermek,

e) Yapılan serimin kumaş katsayısını kontrol etmek,

f) Pastal çizim kağıdını kumaşa yapıştırmak ve kumaş katlarını sabitlemek,

g) Kesim motorunun genel kontrolünü yapmak, motor ve hızar bıçağını bilemek,

h) Pastal çizimini kesim motoru ile parçalara ayırmak,

i) Hızara girecek parçaların üzerine kalıbı sabitlemek.

j) Hızarın kumaş yükseklik ayarını yapmak ve kumaşı hızara vermek,

k) Kesim sonrası; parçalara işaret delikleri açmak, parçaları beden ve desenlerine göre ayırmak, kontrol etmek, bedenlere göre sıralama yapmak,

l) Makine ve ekipmanın bakımını yapmak.Mekanik arızaları yetkiliye bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makastar-TekstilMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Türk Meslekler sözlüğünde Makastar-Tekstil mesleğinin meslek kodu 7532.15 olarak belirlenmiştir



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