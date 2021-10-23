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Makber ne demek, TDK'ya göre Makber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Makber kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Makber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makber nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Makber kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Makber ne demek, TDK'ya göre Makber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makber ne demek? Makber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makber kelimesi. Peki makber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makber nedir, makber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MAKBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Makber kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre makber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mezar

MAKBER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın / Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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