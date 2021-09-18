Makine Bakım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Bakım Ustası Maaşları ve İş İlanları

Makine Bakım Ustası görev tanımı nedir, Makine Bakım Ustası ne iş yapar, Makine Bakım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Bakım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Bakım Ustası Tanımı;

işyerinde bulunan tüm makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını, arızaların onarımlarını ve kurulumlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makina, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması, Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi-asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme, merkezleme ve üç boyutlu konumlandırma türünden mekanik ayarları yapan kişidir.

Makine Bakım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Bakım Ustası Maaşları

Makine Bakım Ustası maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük Makine Bakım Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Bakım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Bakım Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilk öğretim olmak zorunludur.

Makine Bakım Ustası Ne İş Yapar?

Makine Bakım Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak

g) Makinaların teknik özelliklerini incelemek

h) Makinaların fiili çalı?masını sistematik olarak kontrol etmek

i) Makinalardaki normal olmayan durumları fark etmek amacıyla gözlem yapmak

j) Yeni veya yerleri değiştirilmesi gereken makinaların kurulumlarını yapmak

k) Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

l) Makinalar ile ilgili onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek

m) Son kontrol ve raporlama i?lemlerini gerçekleştirmek

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Makine Bakım Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Makine Bakım Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Bakım Ustası mesleğinin meslek kodu 7233.01 olarak belirlenmiştir

Makine Bakım Ustası Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

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