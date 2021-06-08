Makine Operatörü (Deri İşlenti), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8155.12

Meslek Adı : Makine Operatörü (Deri İşlenti)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan deri işlenti sektöründe makineyi üretime hazırlayan ve makinede işlem yapan, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Operatörü (Deri İşlenti); işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Makineyi üretime hazırlamak,

d) Hammadde veya yarı mamul ile makineyi beslemek,

e) Hammadde veya yarı mamulü makinede işlemek,

f) İşlenmiş ürünü kontrol yapmak,

g) Makineden çıkan işlenmiş mamulü tanımlı yere istiflemek,

h) Üretim sonrası makine çevresi temizliğini yapmak,

i) Sorumluluğundaki makineyi kontrol etmek,

j) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı) mesleği için “2359.11” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği) mesleği için “2359.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Meslek Kodu “8155.12” olarak belirlenmiştir.

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