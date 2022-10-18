Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan öğrencilerin tercihi olmanın dışında günümüzde de pek çok kişi tarafından tercih edilen meslek grupların birisi olan mali müşavirlik ile kafasında soru işareti bulunanlar Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler? gibi soruları merak ediyorlar. İşte cevapları...

MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Okul dönemi sonrası girilecek olan mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra adaylar 3 sene boyunca alacakları staj programı sonrası mali müşavir olabilirler.

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SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkartılmış olmamak

Belirli bir süre Mali Müşavirlik Stajı yapmak

İlgili bölümlerden en az lisans mezunu olmak

Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen kanunlar kapsamında herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Meslek şeref ve haysiyetine aykırı durumlar ve olaylar içerisinde bulunmamak

MALİ MÜŞAVİR NE İŞ YAPAR?

Mali müşavir gerçek ya da tüzel kişilerin, kurumların hesap bilgilerini düzeltmek , analiz etmek, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapmak gibi işleri yapar.

MALİ MÜŞAVİRİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Muhasebe defterlerini sürekli ve düzenli olarak takip etmek

Mali danışmanlık ve muhasebe hizmetleri sağlamak

Kurumların, firmaların veya tüzel kişilerin hesap denetimini gerçekleştirmek

Mali kayıtların, yönetmelik ve yasa kapsamında uygunluğunu sağlamak

Mali tutarsızlıkları belirlemek ve gerekli işlemler yapılarak problemleri düzeltmek

Gelir-gider dağılımının kontrolünü sağlamak

Özel kurumların SGK ile arasındaki ilişkinin doğru yönde ilerleyişini sağlamak