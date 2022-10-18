Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

Günümüzde en çok tercih edilen meslek gruplarında birisi olan mali müşavirlik mesleğini merak edenler Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler? gibi sorulara cevap arıyor. İşte merak edilenler...

Rukiye Karapunar
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Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan öğrencilerin tercihi olmanın dışında günümüzde de pek çok kişi tarafından tercih edilen meslek grupların birisi olan mali müşavirlik ile kafasında soru işareti bulunanlar Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler? gibi soruları merak ediyorlar. İşte cevapları...

Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Okul dönemi sonrası girilecek olan mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra adaylar 3 sene boyunca alacakları staj programı sonrası mali müşavir olabilirler.

Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkartılmış olmamak
Belirli bir süre Mali Müşavirlik Stajı yapmak
İlgili bölümlerden en az lisans mezunu olmak
Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen kanunlar kapsamında herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
Meslek şeref ve haysiyetine aykırı durumlar ve olaylar içerisinde bulunmamak

Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

MALİ MÜŞAVİR NE İŞ YAPAR?

Mali müşavir gerçek ya da tüzel kişilerin, kurumların hesap bilgilerini düzeltmek , analiz etmek, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapmak gibi işleri yapar.

Mali Müşavir nasıl olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma şartları neler?

MALİ MÜŞAVİRİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Muhasebe defterlerini sürekli ve düzenli olarak takip etmek
Mali danışmanlık ve muhasebe hizmetleri sağlamak
Kurumların, firmaların veya tüzel kişilerin hesap denetimini gerçekleştirmek
Mali kayıtların, yönetmelik ve yasa kapsamında uygunluğunu sağlamak
Mali tutarsızlıkları belirlemek ve gerekli işlemler yapılarak problemleri düzeltmek
Gelir-gider dağılımının kontrolünü sağlamak
Özel kurumların SGK ile arasındaki ilişkinin doğru yönde ilerleyişini sağlamak

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