Maliyet Analiz Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2411.22

Meslek Adı : Maliyet Analiz Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Şirketin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, Mali ve İdari İşler politikaları kapsamında; maliyet analizi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maliyet Analiz Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Maliyetlerin oluşması için gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlar, sistemin hatasız ve düzgün olarak kapatılması için gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapmak.

b) Planlanan/Gerçekleşen Üretimler ve Kapasite Kullanım Raporunun hazırlanmak,

c) Günlük üretim raporlarını takip etmek

d) Fiili stok mutabakatlarının ve stok sarfiyat hareketlerinin takibini ve stok analiz çalışmalarını yapmak,

e) Karlılık / Verimlilik analizlerini hazırlar, analiz eder, süreç iyileştirme çalışmalarına destek olmak,

f) Şirket ve ürün bazında karlılıklarını analiz eder, yönetim raporlarını hazırlamak,

g) Ürün fiyat çalışmalarını destekler ve üretim emirlerinin açılmasını sağlamak,

h) Sorumluluğu dahilinde görevleri ile ilgili ya da bağlı bulunduğu yönetici tarafından talep edilen raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

ı) Şirketin üretim ve dönem sonu ürün maliyetlerinin analiz edilmesinden ve raporlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Maliyet Analiz Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) mesleği için “3132.04” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) mesleği için “2360.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Maliyet Analiz Uzmanı Meslek Kodu “2411.22” olarak belirlenmiştir.

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