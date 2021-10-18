Malt ne demek, TDK'ya göre Malt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malt ne demek? Malt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malt kelimesi. Peki malt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malt nedir, malt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Malt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre malt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa

