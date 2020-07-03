Maltepe'de kan donduran görüntü!
Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Büyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavga
03 Temmuz 2020 Cuma 09:20
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