Mannheim-Heidelberg Film Festivali’nde Nasipse Adayız filmi yarışacak

Dünya prömiyerini otterdam Film Festivali’nde gerçekleştiren Ercan Kesal’ın yönetmenliğini üstlendiği ödüllü filmi "Nasipse Adayız" Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film Festivali’ne seçildi. Film Almanya’nın en eski festivallerinden biri olan ve bu sene 69. kez düzenlenecek Mannheim–Heidelberg Film Festivali’nde ilk kez Almanya’daki seyircileri ile buluşacak.

Katıldığı festivallerden eli dolu dönen film, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi Nasipse Adayız festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da Türkiye’de vizyona girmek için gün sayıyor.

Aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan film son olarak Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’ başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.



Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.