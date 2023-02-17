Manuel Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Balde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Balde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Balde 14 Kasım 2002 tarihinde Albufeira şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Mama Samba Baldé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Balde Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Balde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vizela futbol takımında oynamaktadır. FC Vizela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Balde'nin FC Vizela ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manuel Baldeboyu ve yaşı kaç

Manuel Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2019 yılında Aves U19

1 Temmuz 2020 yılında Vizela

1 Temmuz 2021 yılında FC Vizela U23

1 Temmuz 2022 yılında Vizela

Manuel Balde kimdir

Manuel Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Balde şuan FC Vizela takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Imortal DC, SL Benfica, Desportivo Aves

Manuel Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Manuel Balde nereli

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