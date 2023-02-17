Pedro Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ortiz 19 Ağu 2000 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Ortiz Bernat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ortiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Pedro Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vizela futbol takımında oynamaktadır. FC Vizela takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Ortiz'nin FC Vizela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedroortiz6/?hl=en

Pedro Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Baleares

5 Temmuz 2019 yılında Sevilla Atl.

17 Ocak 2023 yılında Vizela

30 Haziran 2023 yılında Sevilla Atl.

Pedro Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ortiz şuan FC Vizela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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