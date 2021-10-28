Manyetit ne demek, TDK'ya göre Manyetit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manyetit ne demek? Manyetit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manyetit kelimesi. Peki manyetit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manyetit nedir, manyetit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANYETİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manyetit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Manyetit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre manyetit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi (Fe2O4)

