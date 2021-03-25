Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben birini sevince herkes ona düşman oluyor

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Son bölümde yaralanan Mahur'u hastaneye yetiştiren Maraşlı, bu yaşananlardan sonra Mahur'dan uzak durmaya çalışır. İyileşen Mahur, ayaklanır ve Maraşlı'nınn yanına gider ancak ondan beklediği ilgiyi göremez. Oysa Maraşlı'nın ondan uzak durmasının tek amacı Mahur'un daha fazla zarar görmemesidir.

Öte yandan Mahur'a belli etmese de kendi içerisinde beslediği aşkı bastırmaya çalışır. Çözüm olarak ise kızını da alarak başka bir eve taşınır. Ancak Mahur, aşkını bulmak için yola koyulur ve sonunda bulur. Maraşlı'nın kapısına büyük bir heyecanla giden Mahur, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırır. Peki Maraşlı'nın tepkisi ne olacaktır.

Ayrıca Maraşlı'nın, ben birini sevince herkes ona düşman oluyor, bana sevmek haram sözleri ise fragmana damgasını vuruyor.

İşte Maraşlı 12. bölüm fragmanı...