Maraşlı 12. bölüm full izle | Maraşlı son bölüm ATV full izle

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Son bölümde İlhan'ın polisler tarafından oğlunun yanında gözaltına alınmasının ardından polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesi için İlhan'ı cesedin yanına götürür. Bu sırada İlhan'ın cep telefonuna Ozan'ı öldürdüğüne dair görüntüler gelir. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

MAHUR'DAN MARAŞLI'YA ÖZEL NOT!

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

MAHUR'A MARAŞLI'NIN EVİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…